publié le 27/01/2020 à 19:32

Emmanuel Macron a pourtant mouillé la chemise pour régler le problème : le candidat dissident à la mairie de Paris a été reçu hier à l'Elysée. Mais même le Président n'a rien pu faire : Cédric Villani se maintient face au candidat investi Benjamin Griveaux.

L'épisode de ce week-end était perçu à la République en marche comme une véritable humiliation pour Emmanuel Macron, certains le disent clairement. Les propos de Cédric Villani tenus à la sortie même de son rendez-vous avec le chef de l'État étaient un "gigantesque bras d'honneur", ce sont les mots d'un proche du président dans les colonnes du Monde cette après-midi. Ajoutez à cela un signe qui ne trompe pas : À l'Elysée, quand on essaie de savoir de qui est venue l'idée non seulement de convoquer le candidat mathématicien mais en plus, de le faire savoir à la presse, tous expliquent que ça ne vient pas d'eux.

Pendant ce temps-là, le candidat officiel, Benjamin Griveaux patine encore dans un sondage paru ce matin à 16% d'intentions de vote. Dans la majorité, on s'interroge aussi sur la stratégie décidée par le patron de la république en Marche depuis quelques jours. RTL le révélait dès jeudi dernier, Stanislas Guérini mettra bien au vote mercredi soir lors d'un bureaux exécutif l'exclusion de Cédric Villani. il l'a confirmé ce matin. Depuis, sur la boucle Telegram des membres de cette instance dirigeante, ça discute. "Il ne faut pas faire de Villani un martyr" mettent en garde certains, traduction : arrêtons de lui faire sa pub.

À écouter également dans ce journal

Coronavirus - L'épidémie gagne du terrain, avec un bilan passé à 81 morts et 2700 contaminés et une menace pour l'OMS relevée de "modérée" à "élevée".En milieu de semaine, les expatriés français pourront rentrer. Ils devront subir 14 jours de quarantaine à leur arrivée en France.

Chômage - 120.000 demandeurs d'emploi de moins en 2019 soit 3,3% de baisse. Ce sont les chiffres du quatrième trimestre qui sauve l'année 2019, puisqu'en fin d'année, il y a eu comme un coup d'accélérateur pour la baisse du chômage, amenant aux meilleurs chiffres depuis 12 ans.

Kobe Bryant - Les premiers éléments de l'enquête laissent penser que c'est à cause des conditions météo très mauvaises que l'hélicoptère s'est écrasé, tuant 9 personnes en tout. La disparition du basketteur a provoqué une émotion mondiale.