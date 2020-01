Chômage : baisse de 1,7 % au 4e trimestre, une baisse de 3,1 % sur 2019

publié le 27/01/2020 à 12:02

Ce sont des chiffres qui devraient rendre heureux les personnes sans emploi comme le gouvernement. Au dernier trimestre 2019 (T4), en France métropolitaine, le chômage a baissé de 1,7 % si l'on prend en compte la catégorie A, c'est-à-dire les inscrits à Pôle emploi, tenus de rechercher un emploi, sans emploi. Cela représente une baisse de 3,1 % sur l'année 2019, selon Pôle emploi et la Direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques (Dares).

Fin 2019, 3,308 millions de personnes étaient au chômage, contre 3,416 millions fin 2018. Si l'on inclut les catégories B (inscrits à Pôle emploi, tenus de rechercher un emploi, en activité réduite courte) et C (en activité réduite longue), le nombre de demandeurs d'emploi à baisser de 1,6 % au dernier trimestre et de 2,9 % sur l'année.

C'est un bon chiffre, le meilleur résultat sur un trimestre de toute l'année 2019. Pour comparaison, d'un trimestre à l'autre, ou si vous préférez, de l'été à l'automne, on est passé d'une baisse moyenne par mois du nombre d'emploi de 4.000 à 21.000. Dit autrement, on était sur une lente décrue jusqu'en octobre, on vient de passer à la vitesse supérieure.

Presque tous les voyants sont au vert

Au dernier trimestre 2019, le chômage a notamment baissé chez les moins de 25 ans avec une baisse de 2,2 % pour la catégorie A et de 5,4 % pour les catégories B et C. Sur l'année, pour la catégorie A, le chômage des 25-49 ans baisse de 4 % (-1,9 % au T4) et celui des 50 ans et plus baisse de 2,1 % (- 0,9 % au T4).

Catégories A, B et C confondues, ce sont aussi les moins de 25 ans qui accusent les plus fortes baisses. Le nombre d'inscrits à Pôle emploi de ces catégories a baissé de 3,3 % au dernier trimestre de 2019 et de 4,4 % sur l'ensemble de l'année. Il n'a baissé que de 0,3 % sur l'année pour les plus de 50 ans (-0,4 % au T4).

Deux points noirs seulement peuvent être relevés. Le nombre de chômeurs de très longue durée, à la recherche d'un emploi depuis plus de 3 ans, continue d'augmenter (+0,7 % au T4, + 3,8 % sur l'année 2019), et la Corse est la seule région où le chômage à progresser au 4e trimestre (+ 1 % au T4).