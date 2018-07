et AFP

publié le 23/07/2018 à 10:50

Un campement de plusieurs centaines de migrants, installé depuis plus d'un mois dans un square du centre-ville de Nantes, était en cours d'évacuation ce lundi 23 juillet au matin par les forces de l'ordre. L'opération a débuté dans le calme aux alentours de 8h30 sur ce campement du square Daviais.



La justice avait ordonné l'évacuation de ce camp mercredi 18 juillet. 376 à à 400 personnes y avaient été recensées. Les services de l'État avaient souligné "une situation extrêmement préoccupante au regard des conditions d'hygiène", évoquant 283 tentes pour un seul point d'eau et un seul sanitaire, la présence de rats et 12 suspicions de gale.

"L'objectif de cette expulsion est de mettre fin à une situation présentant des risques élevés pour la santé et la salubrité publique", souligne dans un communiqué la préfecture de Loire-Atlantique, qui avait demandé en urgence l'évacuation de ce campement. La maire PS de Nantes, Johanna Rolland, avait annoncé samedi 21 juillet son refus de demander l'évacuation du campement.