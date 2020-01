publié le 26/01/2020 à 11:30

"Il n'y aura pas de retour en arrière", a prévenu Éric Drouet sur Facebook. L'une des figures médiatiques les plus connues du mouvement social a annoncé vendredi 24 janvier, qu'il quittait les "gilets jaunes" sur les pages Facebook "La France en colère" et "La France énervée".

Dans une vidéo face caméra, le chauffeur-routier annonce son retrait du mouvement après avoir assisté à la dernière manifestation contre la réforme des retraites. "Le gouvernement nous a fait un gros doigt", fustige-t-il.

Éric Drouet profite aussi de cette dernière apparition publique pour remercier les personnes qui l'ont accompagné : "Je voulais remercier tous les 'gilets jaunes' avec qui on a pu avoir des échanges, qui se sont battus jusqu'au bout et qui sont encore dans le mouvement".

Même si pour lui, les "gilets jaunes" est un "magnifique mouvement", il ne "reviendra pas en arrière" et estime que "c'est un choix mûrement réfléchi" avant de conseiller à ses successeurs de rester le plus possible dans l'anonymat.

Des menaces sur sa vie privée

Le porte-voix du mouvement en dit davantage sur les raisons qui ont motivé son choix. Il affirme avoir fait l'objet de menaces sur "sa vie privée" lorsqu'il émettait son avis au sujet des manifestations déclarées : "Il fallait renouveler le mode d'action. On s'enterrait dans quelque chose qui ne marchait pas (...). Si ces personnes là l'ont mal pris, je m'en excuse", lâche-t-il.

Le trentenaire avait lancé une cagnotte pour les "gilets jaunes" blessés. Mais lorsque l'argent n'a pas été versé comme prévu à l'association l'Agora de Lutèce, le chauffeur s'est attiré les foudres.

Il explique alors dans cette vidéo qu'"il faut compter quelques jours, peut-être une semaine ou deux et on pourra vous donner des informations (concernant cette cagnotte, ndlr). On a trouvé toutes les solutions par rapport à Paypal", assure-t-il.