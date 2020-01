Grève, chômage, travail : ce que l'étymologie de ces mots nous dit

publié le 04/01/2020 à 09:34

De la grève sur laquelle on se promène en admirant le coucher de soleil rencontre la grève du mouvement social, c'est une belle balade étymologique. L’autre jour, amis des mots, je m’occupais de ce qu’on appelle le "bouclage de la une" du journal Le Monde, où je vérifiais qu’il ne restait pas une grosse fofôte quelque part, et soudain, la rédactrice en chef qui était à côté de moi me demande : "Y aurait pas un synonyme de grève, par hasard ?"

La question peut sembler saugrenue, mais étant donné l’actualité, le mot revenait plusieurs fois dans la page, ce qui occasionnait des répétitions – or, en français, on n’aime pas les répétitions. J’ai fait ma maligne, en répondant : "Comme synonyme de grève, il y a bien plage, mais dans le contexte, je ne suis pas sûre que ça convienne." En effet, quand on dit que quelqu’un marche "sur la grève", c’est bien au bord de l’eau qu’il se balade. Et figurez-vous que l’étymologie du mot est la même !

Le mot grève est arrivé en français au XIIe siècle, issu du latin grava, qui désigne "le gravier, le sable". Le lien entre le bord d’un cours d’eau ou de la mer et la cessation volontaire d’activité "remonte au XIXe siècle, nous apprend le dictionnaire Antidote, lorsque les ouvriers de Paris à la recherche de travail avaient l’habitude de se réunir sur la place de Grève, une grève sur la Seine, pour se faire embaucher." C’est l’endroit qui est devenu la place de l’Hôtel-de-Ville aujourd’hui. "L’expression être en grève a alors été créée pour signifier ‘chercher du travail’. Et ce sens a glissé au milieu du XIXe siècle vers 'cesser collectivement de travailler pour faire valoir ses revendications'."

Quant au chômage, il a lui aussi une origine surprenante. Murielle Gilbert, sur RTL. Partager la citation





En somme, l’expression "être en grève" a d’abord signifié "être au chômage"... Quant au chômage, il a lui aussi une origine surprenante. Au départ, il n’était qu’une "indication météorologique, explique Sylvie Brunet dans son petit livre Les Mots aux origines étonnantes (chez First), puisque ce mot, chômage, venu du latin au XIIe siècle, remonte en fait au grec kauma, qui désignait une chaleur très forte. Trop forte pour accomplir les travaux des champs, d’où le fait que les paysans se reposaient à ces heures brûlantes : ils chômaient. Puis, de cette idée de ne pas travailler, on est passé à celle de ne pas avoir de travail, sens moderne qui s’est répandu dans la société au XIXe siècle."

Donc la grève, c’est la plage, le chômage, c’est la canicule. On se croirait en vacances, non ? Mais il me reste à vous rappeler que le mot travail a été formé à partir du latin tripalium, qui désigne un instrument de torture à trois pieux (tri-palium). J’ignore si cette conclusion est de nature à donner envie aux grévistes de reprendre le travail ! Allez, aujourd’hui, c’est samedi, de toute façon, on se repose.