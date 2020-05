publié le 26/05/2020 à 06:49

C'est l'un des secteurs les plus touchés par la crise. Emmanuel Macron annonce ce mardi 26 mai des mesures de soutien pour l'automobile. Il dévoilera son plan cet après-midi dans une usine Valéo d'Etaples, près du Touquet. Avant ça, il doit s'entretenir avec le PDG de Renault qui réclame un prêt de 5 milliards d'euros.

Parmi les mesures attendues, un coup de pouce à la voiture électrique. Les patrons de stations-service lancent un appel, ils ne veulent pas être les oubliés de ce plan. "70% des stations se disent en difficulté et 30% se disent prêtes à fermer. Il faut des aides à la diversification. Par exemple, mettre en place un service de relais colis ou de lavage automatique", explique Francis Pousse, président de la Branche carburant du conseil national des professions de l’automobile (CNPA).

"Tout ça, ce sont des prestations d'à côté qui permettent à la station d'être rentable et de continuer à distribuer du carburant, ajoute-t-il. L'ensemble des activités liées aux nouvelles énergies doit être concentré dans les stations-services existantes et non pas avec des installations en dehors des stations-service", conclut-il.

