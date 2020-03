publié le 23/03/2020 à 14:00

C'est une nouvelle initiative en soutien aux soignants. Le groupe Total va verser 50 millions d'euros en bons carburant au personnel hospitalier. Ceci représente jusqu'à un million de pleins d'essence offerts par le géant pétrolier français.

Sont concernés les médecins ou praticiens hospitaliers, infirmiers, sages-femmes, ou ambulancier, qu'ils travaillent dans le public ou dans le privé. Concrètement : toute la chaîne de fonctionnement de l'hôpital pourra en bénéficier, tous ces métiers qui nécessitent de prendre sa voiture ou son véhicule pour venir sauver des vies.



Pour ce qui est du mode d'emploi, ce sont les directrices et directeurs d'établissements qui vont recenser leurs besoins en bons de carburants. Ils compteront combien de personnels prennent le volant et se déplacent pour ensuite faire leurs demandes à Total. Un numéro de téléphone et une adresse mail spécifiques sont à disposition : covid19@total.com et le 01.84.94.84.00.



Une fois les cartes reçues et distribuées, les personnels soignants des hôpitaux du pays pourront donc se rendre dans la station Total de leur choix et remplir leur réservoir sans débourser le moindre centime. Manière pour le groupe français - avec cette enveloppe de 50 millions d'euros - de participer à l'effort demandé aux grandes entreprises.