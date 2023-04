Une manifestation est prévue samedi 22 et dimanche 23 avril dans le Tarn et en Haute-Garonne contre la construction de l'autoroute A69. Un mois après Sainte-Soline, les forces de l'ordre craignent à nouveau des scènes de violences. Les services de renseignement tablent sur la présence de 1.500 à 2.000 personnes, dont une centaine d'éléments radicaux, qui s'opposent au projet d'une autoroute entre Toulouse et Castres au nom de la préservation de la biodiversité. Cette opposition est cependant loin d'être isolée. Le gouvernement a recensé au total 42 projets d'infrastructures, comme celui-ci, qui suscitent la contestation des militants écologistes.

La sécheresse depuis l'été dernier a aggravé plusieurs conflits autour de l'eau et de la construction de réserves, à Sainte-Soline dans les Deux-Sèvres, mais aussi en Haute-Savoie près de La Clusaz pour alimenter des canons à neige. Le conflit menace à nouveau à Sivens, dans le Tarn, 8 ans après la mort du manifestant Rémy Fraisse qui s'opposait à la construction d'un barrage. Car un projet de réserve d'eau, plus petit, est en préparation.

Des liens avec l'extrême gauche mais pas seulement

Parmi les autres sites où des confrontations pourraient être violentes, il y a le centre de stockage de déchet nucléaire de Bure, mais aussi des constructions de route près de Montpellier, Avignon ou encore le contournement de Rouen. Les opposants écologistes sont souvent liés à l'extrême gauche, mais pas seulement.

La contestation pourrait aussi se radicaliser autour de projets éoliens selon le gouvernement, en Haute-Vienne, dans le Calvados et les Côtes-d'Armor. Dans ces cas-là, ce sont plutôt des riverains, des élus, des commerçants. Toutes ces oppositions ont un point commun : elles ne demandent pas l'amélioration des projets, mais leur abandon pur et simple.

