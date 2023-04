Football : dernier représentant français en Coupe d'Europe, Nice a été éliminé

Après un match nul (2-2) sur la pelouse du FC Bâle, lors du match aller de quart-de-finale de Ligue Europa Conférence (troisième coupe européenne), l'OGC Nice était en position favorable en recevant les Suisses ce jeudi soir. Une position confortée dès la 9e minute, grâce à un but de l'attaquant Gaëtan Laborde.

Alors que les Aiglons se sont procuré les meilleurs occasions du match, les Bâlois ont égalisé à la 86e minute avec la demi-volée de Jean-Kevin Augustin, ancien joueur du Paris Saint-Germain et de l'AS Monaco. Une qualification suisse acquise grâce à la tête de Kasim Adams en prolongation (98e).

Comme en 1957 et en 1960, les Rouge et Noir ne sont pas parvenus à passer le cap des quarts de finale. Didier Digard, l'entraîneur niçois, a reconnu sa "part de responsabilité", et n'a pas voulu se servir de ce contexte "pour trouver des excuses", alors que le club ne joue plus rien en championnat, et est englué dans "l'affaire Galtier".

Cette élimination du dernier représentant français dans les Coupes d'Europe n'aide pas au maintien du coefficient qui permet de disposer de plusieurs clubs français dans les différentes coupes. Et Didier Diagard de déclarer : "C'est difficile pour le football français. Tout un pays peut souffrir de notre résultat."



L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info