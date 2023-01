Un renfort de poids. Des milliers de militants écologistes allemands se sont réunis ce samedi 14 janvier dans la ville de Lützerath, dans le Nord-ouest de l'Allemagne, pour dénoncer le projet gouvernemental de supprimer le village pour permettre l'extension d'une immense mine de lignite à ciel ouvert, l'une des plus grandes d'Europe, exploitée par l'énergéticien allemand RWE.

Pour les soutenir dans leur démarche, la militante écologiste mondialement connue Greta Thunberg est venue dès vendredi à Lützerath et a défilé avec eux, pancarte à la main où on pouvait lire : "Lützerath vit!", "Stop au charbon". Une trentaine de manifestants, eux, étaient encore regroupés vendredi soir dans le camp de Lützerath où les forces de l'ordre avaient repris samedi les travaux de démantèlement et d'évacuation, déjà très avancés.

Malgré des appels au calme des manifestants, quelques échauffourées ont cependant éclaté en début d'après-midi entre des manifestants et la police. Onze policiers ont été blessés, dont deux avec des interruptions de travail. Quelques poursuites pénales ont été engagées pour avoir résisté aux forces de l'ordre et endommagé des biens. Mais les incidents restent mineurs selon les autorités.

Depuis le début de l'évacuation, les secours ont fait sortir environ 470 militants du hameau occupé, rapporte la presse allemande citant la police.

Pourquoi le camp est-il détruit ?

Les Verts qui font partie de la coalition du gouvernement du social-démocrate Olaf Scholz, sont accusés par les militants de les avoir trahis en signant un compromis avec RWE, permettant la destruction de Lützerath, dont les habitants ont été expropriés il y a plusieurs années.

Le gouvernement juge nécessaire l'extension de la mine pour la sécurité énergétique de l'Allemagne qui doit compenser l'interruption des livraisons de gaz russe, un motif impérieux que contestent les opposants selon lesquels les réserves de lignite sont suffisantes.

