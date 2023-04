Pourquoi les écologistes veulent interdire les vols en jets privés

Les députés écologistes s'attaquent aux jets privés et veulent interdire tous les déplacements personnels ou professionnels dans des avions de moins de 60 passagers. Une proposition de loi doit être exposée en ce sens dans le cadre de la niche parlementaire écologiste ce jeudi 6 avril à l'Assemblée, alors que le gouvernement y est fermement opposé.

Quand on parle de jets privés, on parle de tous les vols qui ne sont pas réguliers, en dehors des compagnies commerciales. Les écologistes veulent interdire les vols de moins de 60 passagers au départ et à destination ou à l’intérieur du territoire métropolitain.



En 2022, 44.885 trajets ont eu lieu en jet privé dans le pays, soit 232 par jour en moyenne selon une société néerlandaise de conseil en environnement. La France se place juste derrière le Royaume-Uni en nombre de vols, et le trajet Paris-Londres est le plus utilisé en jet privé. Les passagers sont majoritairement des particuliers, des hommes et femmes d’affaires, des entreprises ou encore des célébrités.

Quelques exceptions à cette interdiction

Les écologistes ont été clairs : les vols militaires resteront autorisés, tout comme les vols gouvernementaux si un ministre ou le président de la République se déplacent. Les transports médicaux d’urgence et les rapatriements seront également permis, tout comme les vols de formation pour les pilotes.

Un objectif écologique

L’objectif numéro 1 est écologique. Un trajet en jet pollue ainsi 10 fois plus qu’un avion de ligne par passager, et qu’un jet émet 2 tonnes de CO2 en une heure contre une moyenne de 8 tonnes par an pour un Français, selon les écologistes. Par ailleurs, 50% des vols privés dans l’Union européenne couvrent des distances de moins de 500 km. Les écologistes ont demandé d’interdire ces trajets, peu importe la distance, tandis que le Modem plaide de son côté pour une interdiction pour les vols de moins de 300 km.

Le gouvernement contre cette interdiction

La majorité ne suit pas du tout la proposition des écologistes. Le ministre des Transports Clément Beaune va annoncer un renforcement de la fiscalité mais s’oppose à une interdiction pure et simple. Il avance pour cela des problèmes constitutionnels et planche davantage sur une taxe, qui devrait être appliquée sur le kérosène. Le ministre de la Transition écologique Christophe Béchu est aussi contre cette interdiction et se prononce pour une réglementation au niveau européen. Il avance également que les jets privés ne représentent que 0,1% des émissions annuelles de CO2 de la France.

Une interdiction déjà prononcée en Europe

C'est une première en Europe : l’aéroport d’Amsterdam a annoncé mardi 4 avril l’interdiction pure et simple des jets privés au sein de l’aéroport à partir de 2025. Cette décision est très regardée sur le continent parce que Amsterdam est un "hub", l’un des quatre plus grands aéroports en termes de trafic avec Paris, Londres et Francfort. L’aéroport a réalisé un acte fort et a également annoncé l’interdiction des atterrissages et décollages entre minuit et 6 heures du matin, provoquant le mécontentement des compagnies aériennes.



