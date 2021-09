C'est un phénomène qui inquiète et qui monte depuis la rentrée scolaire. Un mot d'ordre a été lancé sur les réseaux sociaux pour harceler les élèves de 6ème. Le hashtag s'appelle "anti 2010".

La raison est absurde : ces jeunes collégiens sont importunés simplement parce qu'ils sont nés en 2010. Pour la plupart d'entre eux, ils entrent cette année en classe de 6ème. "Surtout il faut faire très attention et un peu cacher son téléphone", confie un collégien. Et de poursuivre : 2010, "c'est un peu une date où on nous considère comme des petits".

Un phénomène qu'ils ont parfois même du mal à comprendre. "Les premières fois je me suis laissé faire parce que 'harceler', je ne savais pas trop ce que ça voulait dire. Et ensuite, les autres fois, j'étais plutôt coriace", se félicite un autre élève.

Ainsi, certains adolescents des classes supérieures estiment que ces nouveaux collégiens, qui ont onze ans, ont des occupations trop immatures. "On n'a pas inventé ça pour être méchants avec eux. On ne leur jette pas des trucs...", souffle un "plus grand". "À chaque fois dans les commentaires, on les insulte, on dit les 2010, vous êtes petits", raconte un autre collégien.

Sur les réseaux sociaux, une vidéo "Pop it" promeut ce jeu enfantin. Et si souvent cette occupation ne se limite qu'à quelques brimades, elle entraîne parfois des menaces. Dans une vidéo inquiétante, un jeune est habillé en militaire, armé, et frappe à une porte, où est écrit en gros, "moi qui ai trouvé l'adresse d'un 2010".

Beaucoup de parents découvrent le phénomène. "J'en parlerai surtout à la proviseure pour savoir si elle est au courant", rapporte l'un d'entre eux. Pour rappel, il existe un numéro vert contre le harcèlement mis en place par l'éducation nationale : le 30 20.

Le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, a par ailleurs réagi hier soir pour dénoncer ce mouvement stupide et a lancé un appel à la bienveillance.

