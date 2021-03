Val-de-Marne : accusé de harcèlement, un collégien de 11 ans se suicide

et AFP

publié le 16/03/2021 à 19:15

Convoqué par son établissement, lundi 15 mars, pour un "fait de harcèlement" sur un autre élève, un enfant de 11 ans, scolarisé en 6e dans un collège de Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne), s'est suicidé quelques heures plus tard, a-t-on appris de sources concordantes.

Mardi 16 mars, le parquet a confirmé qu’avant de se défenestrer, le collégien avait rédigé une lettre d'excuse à l'attention de l'élève "harcelé". La même source a ajouté que l’adolescent venait d'être puni par sa mère à propos de cette affaire de harcèlement.

Une enquête a été ouverte par le parquet de Créteil pour "recherche des causes de la mort" et confiée au commissariat de Vitry-sur-Seine. Une cellule d'écoute a été mise en place par le rectorat dans le collège pour les élèves et l'équipe enseignante.