publié le 17/10/2019 à 14:01

Les députés ont validé en commission un amendement. Le jambon et d'autres charcuteries contenant des sels nitrités pourraient se voir davantage taxés. Le nitrite est un additif accusé de favoriser les cancers colo-rectaux. Souvent dissimulé par les industriels, l'E250, c'est son nom, donne la couleur rose au jambon.

C'est l'additif le plus répandu au rayon charcuterie. En plus de donner sa couleur à la cochonnaille, il permet d'accélérer le processus de transformation. Les consommateurs s'en détournent de plus en plus, les ventes en volume baissent. Les industriels cherchent des solutions pour s'adapter : de nouveaux jambons sans nitrite arrivent sur le marché. Ils ne convainquent pas totalement, certains nutritionnistes regrettent que ces nouveaux produits soient davantage salés, ce qui finalement, n'est pas forcément mieux.

Le consommateur, lui, est perdu. Une seule certitude, il faut préférer la charcuterie à date de conservation la plus courte et avec le moins de conservateurs possible.