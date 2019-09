publié le 17/09/2019 à 09:38

C'est un constat qui oblige la grande distribution et les industries agro-alimentaires à repenser leur modèle. "On mange moins, mais on mange mieux, constate le PDG d'Intermarché Thierry Cotillard. En volume, ça baisse et en valeur, ça augmente. C'est une tendance de fond." Autrement dit encore, les supermarchés vendent moins de quantité, mais de plus grande qualité, et donc plus cher.

"Il y a un vrai virage de la consommation en train de s'opérer, explique Thierry Cotillard. Pendant des années, ça a été le prix. Et là, on voit que le consommateur est soucieux de l'impact de sa consommation alimentaire sur sa santé, sur l'environnement et sur la société. Le critère qualité est en train de monter à la première place."

Cela oblige Intermarché à repenser son modèle, selon son PDG. "On travaille les recettes. 900 produits vont être reformulés et 142 additifs vont être enlevés. On s'est donné l'objectif de faire ça en 18 mois."

Un engagement qui est aussi attentif à l'origine des matières agricoles. "Nos 62 outils de production sont en France, explique Thierry Cotillard. 87 % de la matière première de nos produits qui viennent de France. Plus que jamais, le Français veut de la réassurance sur la traçabilité. Quand on achète français, c'est beaucoup plus simple."