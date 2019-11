Pont effondré à Mirepoix-sur-Tarn : "Je suis abasourdi et catastrophé", dit le maire sur RTL

et Esther Serrajordia

publié le 19/11/2019 à 13:13

L'effondrement d'un pont de Mirepoix-sur-Tarn, causant la mort de deux personnes dont une adolescente de 15 ans, a provoqué la stupeur et l'effroi dans la commune. Invité de RTL midi, le maire, Éric Oget, se dit lui aussi "sidéré, abasourdi, catastrophé".

Le pont se serait écroulé à cause d'un camion poids lourd. Le chauffeur, malheureusement décédé, était le directeur de l'entreprise spécialisée dans les forages, installée à 600 mètres du pont. "Selon les plongeurs de la gendarmerie, le camion pesait autour de 45 tonnes", affirme Éric Oget, alors que le pont était interdit aux véhicules de plus de 19 tonnes.

Le chauffeur pouvait-il ignorer cette interdiction ? Pourquoi n'a-t-il pas emprunté le pont spécialement conçu pour supporter des charges lourdes, situé 4 kilomètres plus loin ? Le maire ne l'explique pas. "Je crois qu'il allait sur un chantier, ça aurait été plus facile de circuler par cet autre pont, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Je ne sais pas", a-t-il déclaré. "On se dit en tout cas que c'est cela qui a provoqué l'accident".

En tout cas, Éric Oget affirme n'avoir jamais vu ce type de camion circuler sur le pont auparavant. "On a de temps en temps remarqué un poids lourd qui devait être en léger surpoids, mais de cette dimension là jamais", dit-il. À la suite de ce drame, l'État s'est dit prêt à aider les communes à rénover des ponts qui en auraient besoin.