Drôle de vacances d'été pour les soignants. Certains ont été rappelés pour faire face à la 4ème vague de coronavirus, d'autres sont encore sur le pont, pour permettre à leurs collègues de partir. Dans l'Ain, un directeur d'Ehpad a voulu remercier son personnel en lançant une cagnotte pour leur permettre de prendre un l'air, en septembre. Cela se passe à Neuville-les-Dames, à l'Ehpad des Opalines.

Il a commencé à tout planifier, tout organiser il y a trois semaines. Les transports, l'hébergement, les loisirs sur place. Pierre-Damien Gerbeaux veut offrir 48 heures de bonheur pour toute son équipe de la maison de retraite. Après les applaudissements l'an dernier, les marques d'affection des familles et des résidents, le directeur de cet Ehpad s'est dit qu'il fallait faire encore plus pour remercier et motiver ces soignants.

"J'avais envie de leur dire merci pour tous ces mois passés et les encourager dans ces prochains mois qui vont continuer à être difficiles. J'ai cette chance d'avoir une équipe formidable qui doit être accompagnée et remerciée pour qu'ils puissent avoir envie de donner leur cœur pour pouvoir accompagner au mieux les résidents", confie-t-il.

Un appel aux dons fructueux

Pour financer le voyage, le directeur fait appel à ses fournisseurs habituels, puis il lance il y a quelques jours une cagnotte en ligne. Un appel aux dons qui grimpe de jour en jour, ce qui bouleverse les employés de cette maison de retraite. Martine est l'infirmière coordinatrice. "C'est plutôt flatteur pour nous. C'est une récompense en quelque sorte de l'investissement qu'on a fait. Cela fait très chaud au cœur et ça rebooste les équipes qui ont envie d'en donner encore plus. Avoir ce geste d'attention envers nous est énorme", admet-elle.

La destination de vacances de ces soignants reste encore une surprise. Le directeur a également prévu des attentions particulières aux quelques employés qui devront rester à la maison de retraite pour ce week-end de repos des soignants.

