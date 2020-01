publié le 29/01/2020 à 06:38

C'est un phénomène en hausse constante et qui inquiète de plus en plus la communauté chrétienne en France. L'an dernier, selon les chiffres du rapport publié il y a quelques jours par le ministère de l'Intérieur, plus d'un millier d'actes anti-chrétiens ont été recensés en France, loin devant les autres religions.

Régulièrement, des églises sont dégradées mais il y a parfois plus grave : en Normandie, des tags viennent d'être découverts sur les murs d'une aumônerie, et il y a 10 jours, c'est un bus dans lequel se trouvaient des pèlerins, dont des enfants, qui a été attaqué par une vingtaine d'individus cagoulés.

Face à la montée de cette violence, Monseigneur Jean-Claude Boulanger, évêque de Caen, a décidé de réagir en la signalant au préfet ainsi qu'au procureur : "Qu'on m'atteigne moi, oui, je suis vieux. Mais qu'on atteigne aujourd'hui des jeunes, je trouve ça intolérable. J'ai donc fait un signalement auprès du procureur et du préfet. Il y a de la haine, et c'est ça qui me marque", explique-t-il au micro de RTL.

"On a le droit d'être respectés dans notre pays. Moi je respecte ceux qui ne partagent pas mes convictions. Là, cette haine, je ne la comprends pas. Beaucoup de catholiques se sentent atteints. Le vivre ensemble, c'est notre bonheur. Si on ne peut plus vivre ensemble, un pays disparaît. Il faut réagir", prévient l'évêque.

