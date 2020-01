publié le 28/01/2020 à 22:34

Alors que l'épidémie mortelle de coronavirus frappe la Chine, qui multiplie les mesures sanitaires, des vidéos virales envoyées sur Facebook ou par mail circulent et les intox avoisinent de plus en plus les vraies informations. Toutes sortes d'idées farfelues émergent sur la Toile.

On attraperait ainsi le coronavirus si on mange chinois : la question a même été posée lors d'un appel au 15. Mais en réalité, on ne l'attrape pas non plus si on commande par internet ou si on achète un produit fabriqué en chine. Par exemple, sur Twitter certains internautes s'interrogent sur une possible transmission via une commande réalisée sur un site chinois, tel qu'Aliexpress ou Wish. C'est impossible car le virus reste vivant 3 heures maximum quand il sort d'un organisme.

D'autres rumeurs véhiculent aussi le fait que le froid pourrait tuer le virus. Or, les virus sont très résistants au froid, même s'ils peuvent être ralentis. Les antibiotiques n'ont pas non plus d'effet sur les virus et il n'y pas encore de vaccin. Donc si vous allez aux toilettes après quelqu'un de malade qui a touché la poignée, là, il y a un risque. Mais si vous touchez un objet fabriqué en chine et qui a fait 15 jours de cargos, vous ne risquez strictement rien.

En avion, il n'y a pas plus de danger qu'ailleurs. En fait, le virus se transmet par l'air et par les postillons mais il faut être à moins d'un mètre. Si une personne tousse juste à coté de vous, ça peut être un problème. En revanche, si elle est deux rangs derrière, ça ne l'est pas.