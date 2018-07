et AFP

27/05/2017

La tragédie se répète pour les chrétiens d'Égypte. Dans la province du Minya, 29 d'entre eux, dont beaucoup d'enfants, ont été victimes d'une nouvelle attaque terroriste revendiquée par l'État islamique, vendredi 26 mai. "Un détachement de sécurité de l'EI a perpétré une attaque hier à Minya, visant un bus transportant des coptes", a déclaré l'EI selon Amaq, son agence de propagande. Selon le ministère de l'Intérieur, des assaillants armés et masqués à bord de trois pick-up ont attaqué le bus. Ces coptes, qui représentent environ 10% des quelque 90 millions d'Égyptiens, se rendaient au monastère Saint-Samuel, à plus de 200 kilomètres de la capitale égyptienne.



En réponse à cette attaque, l'aviation égyptienne a mené dans la foulée six frappes contre des "camps d'entraînement terroristes" en Libye. Selon la télévision d'État, des camps d'entraînement jihadistes ont été frappés dans la ville de Derna, contrôlée par une milice proche d'Al-Qaïda.



Les coptes cibles numéro un de Daesh en Égypte

Depuis six mois, l'EI a revendiqué des attentats suicide contre deux églises coptes ayant fait 45 morts au nord du Caire début avril, et une autre attaque suicide contre une église en plein cœur du Caire (29 morts) en décembre. Après la double attaque du jour des Rameaux, le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi avait déclaré l'état d'urgence pour trois mois. Il a accusé les jihadistes de semer la division dans le pays en s'en prenant aux minorités. Une branche égyptienne de l'État islamique sévit dans le nord de la péninsule du Sinaï où elle attaque régulièrement les forces de sécurité, notamment depuis que l'armée a destitué le président islamiste Mohamed Morsi en 2013.