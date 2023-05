Plus de 12.000 policiers et gendarmes sont mobilisés ce lundi 1er mai, 13e journée de mobilisation contre la réforme des retraites, à travers le pays. Lors de cette journée, les forces de l'ordre, et c'est une première depuis le lancement du mouvement, seront aidées par les drones.

Ces engins, équipés de caméras embarquées, vont tenter de prévenir des potentiels débordements et pillages au cours des manifestations, nombreuses à travers l'Hexagone à l'occasion de la Fête du Travail. L'usage des drones est autorisé depuis une loi récente, mise en place en janvier dernier. Le dispositif a été expérimenté, dès la publication du décret, il y a quelques jours lors de la manifestation contre la future autoroute A69.

Mais l'utilisation de ces drones est très cadrée. Les engins ne peuvent pas viser l'intérieur d'un domicile. Rassurez-vous, les drones ne filmeront pas votre salon. Et les autorités misent beaucoup sur ce nouveau dispositif. Ces appareils viennent notamment remplacer les traditionnelles caméras de vidéosurveillance, régulièrement dégradées.

"Les caméras ne permettent pas toujours d'identifier les auteurs violents, très mobiles et qui s'équipent au tout dernier moment", pointe le préfet du Rhône. Gérald Darmanin a d'ailleurs demandé à tous les préfets d'être présents aux côtés des forces de l'ordre pour cette journée. Selon les services de renseignements, 500.000 à 650.000 manifestants sont attendus dans toute la France. Et des débordements sont redoutés par les autorités.

Plusieurs organisations ont déposé des recours devant la justice contre l'usage de ces drones. Ces recours doivent être examinés au cours de la matinée. Au Havre, ces appareils de surveillance ne pourront pas voler après 14h et dans certaines rues de la ville.

À écouter également dans ce journal

