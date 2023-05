Ligue 1 : le Paris Saint-Germain coule contre Lorient

Le Paris Saint-Germain, sans envie, insipide dans le jeu et réduit à dix pendant plus d'une heure, a sombré dimanche au Parc des Princes face à Lorient (3-1) lors de la 33e journée de Ligue 1. Auteur une nouvelle fois d'un match médiocre, passif et incapable d'avoir un sursaut, le PSG garde huit points d'avance sur Marseille, qui affronte Auxerre à 20h45, et neuf sur Lens, qui jouera contre Toulouse ce mardi.



Les Merlus, qui restaient sur aucune victoire sur les cinq derniers matches et sur deux défaites, ont largement profité des problèmes du club parisien. Enzo Le Fée a ouvert la marque à la 15e minute, avant qu'Achraf Hakimi ne soit exclu après un deuxième carton jaune, à la vingtième minute.

Le PSG est revenu grâce à un but gag de Kylian Mbappé (29e), auteur de son 23e but en L1 cette saison. Alors que l'arbitre avait demandé de jouer, le gardien des Merlus, Yvon Mvogo, a posé le ballon au sol. Le Parisien qui s'éloignait est revenu jouer le ballon, avant de tirer et marquer dans le but vide.

Darlin Yongwa, qui a marqué pour la première fois en Ligue 1, a redonné l'avantage à Lorient en fin de première période. Bamba Dieng, prêté par l'OM, a parachevé la victoire des Merlus, après un duel remporté face à Donnarumma.

