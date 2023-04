Football : Angers officiellement relégué en Ligue 2 après sa défaite contre Rennes

Battu à Rennes ce dimanche (4-2), Angers ne peut plus rattraper son retard dans la course au maintien, et quittera la Ligue 1 en direction de la Ligue 2, après huit saisons dans l'élite. Dépassé par les affaires extra-sportives, le SCO, lanterne rouge du championnat depuis la 12e journée, compte 18 points de retard sur Nantes, Brest et Strasbourg, alors qu'il reste encore cinq matches au calendrier.

Malgré l'ouverture du score sur penalty à la 19e minute, comme de trop nombreuses fois cette année, Angers a sombré encaissant deux buts en dix minutes, dont un contre-son-camp (25e et 35e). Les Angevins ont quand même réagi en inscrivant un deuxième but juste avant la mi-temps. Rennes a déroulé en seconde période, grâce à un doublé de son attaquant belge Jeremy Doku.

Cette relégation d'Angers est la conséquence de plusieurs années de problèmes sportifs et extra-sportifs au club. L'ancien président Saïd Chabane, qui avait racheté le club en 2021, et qui lui a permis de remonter dans l'élite, a été mis en examen en février 2020, pour agressions sexuelles aggravées sur des jeunes femmes salariées aux moments des faits. Le club a également été perquisitionné en juin 2022 dans le cadre d'une enquête sur des malversations liées à des transferts.

Le 4 avril dernier, Saïd Chabane a été placé en garde à vue, puis mis en examen pour blanchiment en bande organisée dans le cadre de cette même enquête. Un mois plus tôt, l'entraîneur Abdel Bouhazama était débarqué après des propos sexistes en soutien à un joueur poursuivi pour agression sexuelle. Dernière histoire, le 27 avril, quand le club angevin a été interdit de recrutement pour deux ans par la Fifa après un conflit sur un transfert.



