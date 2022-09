Les agriculteurs demandent à ce que les procédures de calamité agricole liées à la sécheresse et à la canicule soient accélérées. Les plus touchés sont les éleveurs, qui représentent 60% de l'agriculture dans le Tarn.

Jessica, qui a une exploitation de 600 brebis, doit se résoudre à emmener ses bêtes à l'abattoir, faute de pouvoir leur donner à manger : "Dernièrement, en un mois, on a réformé une centaine de brebis mères qui pouvaient encore nous faire des petits. On me donne 15 à 25 euros par mère, alors que pour un agneau, on est sur du 120 euros par bête". Et d'ajouter : "La comptable est paniquée".

Elle poursuit : "Même dans les champs, je mets les brebis, au bout de 15 minutes, l'herbe est tellement sèche que ça se transforme en poussière. On est obligé de faire avec des balles de foin, de la céréale, dont le prix est en constante augmentation".

Jessica désespère que "personne ne bouge, ne serait-ce que pour des subventions, des aides, ou des choses qui pourraient être mises en place pour nous permettre de continuer au moins sur cette année. Parce qu'il y a beaucoup d'exploitations qui vont arrêter.

Paris Saint-Germain - La polémique enfle alors que Christophe Galtier s'est plus ou moins moqué d'une question d'un journaliste sur les déplacements en avion du club. L'entraîneur a répondu qu'ils étaient en train de voir pour faire les déplacements en "char à voile". La ministre des Sports, ainsi que la maire de Paris ont toutes les deux réagi sur les réseaux sociaux.

Royaume-Uni - La page Boris Johnson est en train de se tourner. Il doit remettre normalement sa démission à la reine ce mardi. C'est Liz Truss qui le remplacera. Elle a promis d'agir de "manière audacieuse" pour le pouvoir d'achat.

Énergies - 30 piscines ont dû fermer en France, en raison des coûts de l'énergie; à Limoges, Granville ou encore Versailles. Leur exploitant a placé le personnel en chômage partiel.

