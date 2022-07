Incendies en Gironde : des agriculteurs du Lot-et-Garonne sont venus aider les pompiers

Voilà plus d'une semaine que la Gironde est touchée par deux gigantesques incendies qui ont ravagé plus de 20.600 hectares de forêt et déplacé plus de 40.000 personnes. Un feu que les pompiers ne parviennent toujours pas à maitriser pour le moment.

Face à cela, des élans de solidarité se sont mis en place dans le département pour venir en aide aux pompiers et aux personnes déplacées. Des agriculteurs sont notamment venus de loin avec leurs tracteurs pour donner un coup de main aux soldats du feu. "Avec des copains, on s'est dits 'pourquoi pas les aider ?' On a vu que sur les réseaux sociaux que les agriculteurs locaux allaient alimenter les pompiers, donc comme avec Lucas et Gaëtan (deux agriculteurs) ont de grosses capacités de citerne, on s'est dit 'allez, on est partis et on va faire ce qu'on peut", raconte Armand Festal venu avec plusieurs confrères du Lot-et-Garonne.

Une fois sur place, les agriculteurs ont été séparés en deux groupes : "les deux tonnes à gros volumes ont été mises soit au ravitaillement camion pour l'un et l'autre là où les incendies ont été maîtrisés pour noyer les fossés et les bordures pour que le feu ne traverse pas les routes", explique-t-il, avant de préciser que les deux autres camions "ont été ajoutés pour alimenter les pompiers".

Cet élan de solidarité apparaissait naturel pour Armand et ses confrères, qui explique ce matin sur RTL avoir eu "un peu d'appréhension à venir sur place quand on ne connait pas. On ne voulait pas gêner non plus. Ce n'est pas évident", assure-t-il, même s'il concède qu'une fois dans le bain, "on ne pose plus la question".

