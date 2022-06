Une "vrai catastrophe" pour l'agriculture, selon la présidente de la FNSEA Christiane Lambert. Samedi, la France a été touchée par de violentes intempéries, notamment des chutes de grêle qui ont aussi bien touché des vignes, des cultures de cultures de céréales que des bâtiments.

"C'est en tout cas une catastrophe dans un certain nombre d'endroits (...) et assez massif dans les localités touchées en terme de dégâts", la rejoint Marc Fesneau au micro de RTL dimanche 5 juin. Le ministre de l'Agriculture, qui se rendra au chevet des viticulteurs de la Gironde et du Gers lundi en attendant un constat "un peu plus précis" de la situation, assure par ailleurs que "l'État sera évidemment aux côtés des agriculteurs et des viticulteurs touchés".

Au-delà du soutien moral, Marc Fesneau évoque l'importance d'une aide financière. "Nous déclencherons le dispositif de calamité agricole", déclare le ministre. Ce dernier évoque également d'autres dispositifs pour venir en aide aux agriculteurs et aux viticulteurs, notamment ceux "d'exonération de charges" et "d'exonération de certaines taxes".

Entre les épisodes de gel et de grêle, "la question d'un dérèglement climatique qui fait que les épisodes sont de plus en plus violents et nombreux se pose" ajoute Marc Fesneau. Le ministre espère alors que "dans le moyen-long terme", des systèmes seront mis en place afin de mieux protéger des intempéries, mais aussi assurer une meilleure prise en charge par les assurances.

