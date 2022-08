Quelle direction prend donc le Razoni ? Le premier navire à avoir quitté l'Ukraine, avec à son bord : 26.000 tonnes de maïs, devait accoster dimanche 5 août au Liban. Sauf qu'il a été dérouté, et on connait pas sa nouvelle destination. Beaucoup de zones d'ombre demeurent autour de ce bateau.



La première d'entre elle est l'annonce ce lundi 8 août par l'acheteur, qu'il ne voulait plus de la cargaison à cause du retard de cinq mois, et parce qu'il a des doutes sur la qualité du maïs. Ce qu'on comprend donc, c'est qu'il avait passé commande avant le début de la guerre, et qu'on ne lui a pas demandé confirmation, avant le départ du bateau d'Ukraine. Cela ne fait pas très sérieux, quand on sait à quel point cette première livraison était symbolique.

Actuellement le cargo patiente au large des côtes du Sud de la Turquie à la recherche d'un nouvel acheteur qui pourrait se trouver en Syrie. Hasard ou pas, le capitaine du bateau est syrien, une partie de l'équipage également. Si les 26.000 tonnes de maïs étaient effectivement déchargées en Syrie, ce serait un affront pour l'Ukraine quand on sait que Damas est un allié de poids de la Russie.

Et les autres navires, où en sont-ils ?

Huit autres bateaux ont quitté les trois ports ukrainiens en service : Odessa, Tchornomorsk et Pivdenny. Quatre sont partis ce week-end et trois autres ce lundi. L'un est déjà arrivé à destination : le Polarnet en Turquie. Les autres se dirigent vers la Chine, l'Italie, la Croatie, la Grande-Bretagne et l'Irlande et transportent de l'huile des graines de tournesol et du maïs.

