Les infos de 6h - Comment les agriculteurs s'adaptent-ils face à la sécheresse ?

C'est une des conséquences des fortes vagues de chaleurs qui touchent la France depuis le début de l'été : la sécheresse. Dans le secteur de l'agriculteur, les professionnels sont obligés de s'adapter.

Dans la majorité des départements français, les prairies sont soit jaunes, soit marrons ou brûlés, car il n'y a pas plus d'herbe. Le principal moyen de s'adapter à la sécheresse pour les agriculteurs, c'est la gestion de leur stock de forage. Depuis quelques années, ils anticipent et sèment des légumineuses ou du sorgho qui pousse avec moins d'eau.

Ils estiment au mieux le besoin des troupeaux, ajustent les rations pour ne pas gaspiller et sèment dans les prairies de la luzerne, qui reste plus verte qu'en été. Les pâturages sont même gérés avec des logiciels pour semer et récolter le foin et y mettre les bêtes au meilleur moment. Ils surveillent que leurs animaux ont bien à boire en permanence, car une vache boit au moins 100 litres d'eau par jour. C'est une des raisons pour lesquelles, on demande Français de limiter le lavage de voiture ou d'arroser leur pelouse, afin qu'il reste suffisamment d'eau pour abreuver les humains et les animaux.

À écouter également dans ce journal

INFO RTL - Les abandons d'animaux sont en hausse de 18% cet été. Les refuges de la SPA sont saturés. Près de 9.000 animaux y sont hébergés, c'est 1.400 de plus que l'année dernière à la même époque.

Météo - Une nouvelle vague de chaleur va toucher la France dans les prochains jours. Moins d'une semaine après l'épisode caniculaire qui a mis la France et les organismes à rude épreuve

Chassé-croisé - Ce week-end marque le traditionnel chassé-croisé entre juillettistes et aoûtiens. Bison futé a classé la journée "noire" sur les routes. Dans les gares, la SNCF s'attend à un week-end record avec un million de voyageurs attendus.

