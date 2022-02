Clonage : 25 ans après la brebis Dolly, où en sont les recherches

Il y a 25 ans, le 22 février 1997, le monde apprenait le clonage avec succès de la brebis Dolly en Écosse, premier mammifère cloné de l'histoire. Née sans qu'une fécondation d'un ovule par un spermatozoïde ait eu lieu, Dolly, baptisée ainsi en hommage à la chanteuse américaine Dolly Parton, a constitué une avancée importante, car depuis, de nombreux mammifères ont été clonés.

Si Dolly a été clonée à partir d'un noyau de cellule, elle n'est pas la copie conforme d'un autre individu. Un animal cloné n'est pas génétiquement identique à un autre individu contrairement aux idées reçues, mais le clonage consiste à donner la vie sans fécondation, en remplaçant le noyau d’un ovule non fécondé par celui d’une cellule adulte", explique le magazine fredzone.

La cellule est ensuite "soumise à un choc électrique pour qu’elle commence à se diviser et générer un embryon", puis l'embryon est implanté dans l’utérus d’une mère porteuse. Malgré sa survie à l'expérience, Dolly a dû être euthanasiée en 2003 à seulement 6 ans, pour des problèmes de vieillesse accélérée, d'arthrite et de difficultés respiratoires, créant des réflexions et des dénonciations du clonage de la part d'associations pour la défense animale.

Bientôt le premier mammouth cloné ?

L'équipe de scientifiques à l'origine du clonage de Dolly a par la suite cloné 13 brebis. Dès le début des années 2000, des rats, chats, lapins, juments et les premiers singes en 2018 ont été clonés. Aujourd'hui, le clonage est rentré dans les mœurs en Chine notamment, où il est possible de faire cloner son animal de compagnie. Depuis le clonage d'un chat en 2019, des organismes proposent de cloner votre animal de compagnie décédé. Ces sociétés demandent des sommes d'argent importantes et attirent les particuliers fortunés.

Les techniques de clonage d'aujourd'hui ne sont pas seulement utilisées pour des causes personnelles, mais aussi dans la recherche scientifique. Le clonage pourrait notamment servir à ramener à la vie des espèces disparues. C'est ce que révèle National Geographic : des scientifiques de l'université d'État de Pennsylvanie ont publié 70% du génome du mammouth laineux.

S'il manque encore des étapes pour parvenir à "fabriquer" ce genre d'espèces, comme "retrouver un séquençage ADN complet et le reconstituer", cela constitue une grande avancée. "C'est une simple question de temps et d'argent, et plus de technologie", explique à National Geographic Stephan C. Schuster, qui a mené ces recherches. Mais si à terme ces recherches aboutissent, les scientifiques suivraient exactement la même approche utilisée il y a 25 ans, pour donner vie à une brebis nommée Dolly.