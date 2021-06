publié le 09/06/2021 à 05:45

C'est le Jour-J : nouvelle étape du déconfinement ce mercredi 9 juin avec une permission de sortie jusqu'à 23 heures et de nombreuses réouvertures. Parmi elles : les salles des restaurants, les salles de sport, les parcs d'attractions et les piscines, essentielles à quelques semaines des grandes vacances d'été, comme en témoigne Pierre, maître nageur au centre nautique Babylone de Villeneuve-d'Ascq, dans le Nord.

"Tous les créneaux sont pleins, donc il y a une grosse attente, en plus il fait beau. Il y a plein de mesures qui sont faites pour détecter un petit peu les gamins, voir s'ils savent nager. Je pense qu'il était temps, sinon c'est vrai que cet été ça aurait été compliqué", concède le maître nageur.

"Les CP on les a vus revenir, c'est une catastrophe. Ils ne sont pas venus l'année dernière, donc là ils reprennent cette année, on voit le niveau, il n'est pas comme d'habitude, il est vraiment faible", regrette Pierre, pour qui cette réouverture des piscines est la "bienvenue".

"On va faire notre maximum pour qu'ils se débrouillent un peu plus pour cet été, pour que les parents soient rassurés", indique le maître nageur. "Les gamins à cet âge-là ils n'ont peur de rien, donc ils foncent. Il faut que les parents soient vigilants et qu'ils leur apprennent aussi les bases, la familiarisation : savoir sauter, se remonter, pour qu'ils soient vraiment plus à l'aise", conseille-t-il.

