Déconfinement : comment aller à la piscine à partir de mercredi ?

publié le 08/06/2021 à 22:26

Beaucoup de réouvertures en perspective ce mercredi 9 juin : les salles de restaurants, les salles de sport mais aussi les piscines. Jusqu'ici seuls les scolaires y avaient droit, mercredi ce sera pour tout le monde mais attention, il faut réserver à l'avance pour pouvoir faire du crawl ou quelques brasses dans le grand bassin.

Des créneaux de réservation sont donc ouverts, limités par exemple à une trentaine de nageurs toutes les heures et demies au centre Calypso de Wasquehal (Nord). Ils sont déjà très prisés nous confirme le directeur Olivier Rosse : "Il me reste quatre places samedi après-midi, une dizaine dimanche matin. On a doublé le nombre de nos créneaux pour faire un grand plan de reprise de la natation".

Les écoliers et certains publics, sur raison médicale, ont repris les cours il y a quelques semaines, mais il s'agit maintenant de rattraper le retard avant les prochaines vacances. Si vous voulez profiter des bains bouillonnants et du sauna, il faudra encore patienter. L'espace détente reste fermé, port du masque obligatoire dans les vestiaires et rien n'empêche par contre, un plongeon dans le grand bain.