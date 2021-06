Roland-Garros : Rafael Nadal est "prodigieux", selon Guy Forget

publié le 30/05/2021 à 14:30

Le tournoi de Roland-Garros débutera ce dimanche 30 mai sous le soleil et en présence de spectateurs. Parmi les favoris de cette édition 2021, l'éternel Rafael Nadal. Il faut dire qu'après avoir remporté le titre à treize reprises, l'Espagnol continue de faire rêver les amateurs de tennis et trembler ses adversaires sur le court. "Sur les quinze dernières années, il a été énorme. C'est un des plus grands exploits sportifs de l'histoire", commente Guy Forget, le directeur de Roland-Garros.

"C'est prodigieux de le voir évoluer comme ça sur le terrain à 35 ans, avec toujours cette soif de victoire comme un jeune premier", poursuit-il. Rafael Nadal a atteint un âge presque canonique pour un joueur de tennis et nombreux sont ceux qui étaient persuadés qu'il prendrait sa retraite bien avant. Dès sa première victoire à Roland-Garros, "les gens disaient qu'avec un jeu si physique et si traumatisant, dans quelques années il arrêtera sa carrière parce qu'il sera blessé", rappelle Guy Forget.

Le directeur du tournoi est également revenu sur la polémique autour de Naomi Osaka. La numéro 2 mondiale a annoncé vendredi 28 mai boycotter les médias pour préserver sa santé mentale, ce qui a largement fait réagir dans le monde du tennis. "On est un peu inquiet car c'est un sport qui se porte plutôt bien grâce au travail des journalistes qui diffusent et en font la promotion partout dans le monde", estime pour sa part Guy Forget, même "s'il est vrai que parfois certaines questions peuvent être maladroites".