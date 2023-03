Des manifestations spontanées ont eu lieu à Marseille, à Lille, à Nantes, à Toulouse et à Paris, jeudi 16 mars, après l'utilisation du 49.3 par le gouvernement pour faire adopter la réforme des retraites. Des incidents ont parfois été notés.

À Marseille, plusieurs boutiques ont été saccagées, tandis qu'à Rennes et à Nantes, les manifestants ont usé de mortiers d'artifice et du mobilier urbain a été détruit. À Paris, les forces de l'ordre ont tenté de disperser la foule avec des canons à eau, plus de 200 personnes ont été interpellées.

À 21h30, jeudi 16 mars au soir, une barricade était en flammes près de la place de la Concorde à Paris. La voiture d'un homme, garée juste à côté, n'a pas été épargnée par les manifestants. "Ils s'attaquent à des biens, à des gens qui travaillent. Pourquoi ils ne vont pas à l'Élysée ?", a demandé l'homme dont le véhicule a brûlé.



"La violence est plus forte du côté des institutions", a assuré Pierre, un manifestant. Selon un sondage réalisé pour RTL, 82% des Français estiment que le recours au 49.3 pour faire passer la réforme des retraites est une "mauvaise chose".

À écouter également dans ce journal

Réforme des retraites - Élisabeth Borne va faire face à deux motions de censure, lundi 20 mars. Leur adoption ferait tomber le gouvernement et provoquerait le rejet du texte de loi.

Justice - Une perquisition a été menée au siège d'Optical Center dans le cadre d'une enquête préliminaire ouverte depuis octobre 2021, notamment pour fraude fiscale en bande organisée et blanchiment.

Football - Nice, dernier club français en lice en coupe d'Europe, s'est qualifié pour les quarts de finale en battant les Moldaves du Sheriff Tiraspol (3-1).

