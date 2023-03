INVITÉ RTL - Retraites : "Par son comportement, Macron met en danger la démocratie et le pays", fustige Ruffin

La Première ministre, Élisabeth Borne, a annoncé, en milieu d'après-midi, le choix de faire passer la réforme des retraites par l'article 49.3 de la Constitution. Pour le député de La France insoumise François Ruffin, avec cette décision, Emmanuel Macron a été un "jusqu'au-boutiste" et un "extrémiste" de cette réforme.

Selon lui, le président de la République peut installer "le chaos dans le pays" : "Par son comportement, Emmanuel macron met aujourd'hui en danger la démocratie et le pays", a-t-il déclaré sur RTL.



Pour le député, le Gouvernement a "mis les doigts dans les oreilles" et "les mains devant les yeux" alors que de nombreuses personnes sont venues dire "non" démocratiquement. Ainsi, François Ruffin a comparé la macronie "au coyote de Tex Avery" : "Il court, il passe la falaise, et il y a le vide. Le jour où il voit qu'il y a le vide en dessous, il chute. Aujourd'hui, c'est cette chute-là".

Et d'ajouter qu'il n'y a qu'un seul moyen de "sortir le parachute" pour le Gouvernement, c'est de dire "j'ai compris que vous n'en vouliez pas, je remballe (la réforme)".

