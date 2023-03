VIDÉO - Retraites : Borne accueillie par les huées et une Marseillaise avant d'enclencher le 49.3

La Première ministre, Élisabeth Borne, a été accueillie par des huées et une Marseillaise de la part des oppositions à l'Assemblée nationale, ce jeudi 16 mars. À l'ouverture de la séance consacrée au vote de la réforme des retraites et alors que le recours au 49.3 de la part du gouvernement avait été annoncé, les membres des oppositions ont bruyamment fait entendre leur colère ; les députés de la Nupes ayant brandi des pancartes "64 ans c'est non". Élisabeth Borne n'a pas été en mesure de prononcer son discours.

Après un rapide rappel au règlement, Yaël Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale, a annoncé une suspension de séance de deux minutes. Le discours d'Élisabeth Borne a finalement repris sous les huées des députés de la Nupes, qui ont continué à chanter pendant la prise de parole de la Première ministre.

La cheffe du Gouvernement a finalement conclu son discours en annonçant qu'elle engageait "la responsabilité de son gouvernement". La séance a finalement été levée et l'examen de la réforme des retraites suspendu. Le texte sera adopté, sauf si une motion de censure est votée.

