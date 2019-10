publié le 02/10/2019 à 06:05

Le pastis a un goût bien amer ce mercredi 2 octobre. Pernod Ricard va supprimer 190 postes, via un plan de départs volontaires. Les deux filiales Pernod et Ricard vont fusionner le 1er janvier 2020, car le "petit jaune" a moins la cote. En 2019, 700.000 litres en moins de Pastis 51 et de Ricard ont été consommés par rapport à l'année précédente.

Les habitudes des consommateurs ont changé, et ces derniers se tournent vers des boissons plus qualitatives. Le groupe explique cette baisse par l'encadrement des promotions dans les grandes surfaces, ainsi que l'application de la loi Egalim qui a pour objectif d'augmenter le prix des alcools.

Néanmoins, un plan de "reconquête" a été présenté, et les deux entités vont fusionner pour s'installer à Marseille, la ville du pastis, dans le très moderne quartier des docks.

