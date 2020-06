INFO RTL - Édouard Philippe rencontrera Emmanuel Macron demain à l'Élysée

Le président de la République Emmanuel Macron et le Premier ministre Édouard Philippe

Une rencontre entre Édouard Philippe et Emmanuel Macron est prévue lundi 29 juin. Selon nos informations, le Premier ministre rencontrera le Président en tête à tête à partir de 10 heures du matin.

Édouard Philippe a été largement réélu au Havre lors du second tour des élections municipales. Le maire sortant a obtenu 59% des suffrages exprimés. "Au Havre, les résultats sont nets et je voudrais remercier très sincèrement les Havrais et les Havraises qui ont continué à nous faire confiance", a déclaré Édouard Philippe.

