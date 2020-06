Résultats municipales à Saint-Étienne : Gaël Perdriau (LR) reste maire

publié le 29/06/2020 à 04:19

À Saint-Étienne, Gaël Perdriau (LR) est arrivé en tête du second tour des élections municipales, avec 58,91% des suffrages, devant Pierrick Courbon (PS). Le taux de participation dans le chef-lieu de la Loire a été très faible : seulement 28 % de votants. L'élu de droite avait remporté 46,88 % des votes lors du premier tour, le 15 mars dernier.

Devant son QG de campagne, le maire stéphanois a déclaré que sa "première décision sera de poursuivre la mission que nous avons entamée : celle de faire en sorte que chaque stéphanois trouve sa juste place, quel que soit son vote".

"La très faible participation enregistrée pour ce second tour – 28%, un triste record, 3 points de moins qu'au premier tour ! – devrait inciter M. Perdriau et son équipe à faire preuve de modestie et d’humilité dans l’exercice de leur légitime pouvoir municipal", a tenu à relativiser son opposant, Pierrick Courbon.

Retrouvez tous les résultats des élections municipales dans notre module mis à jour en temps réel.