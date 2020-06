et AFP

publié le 29/06/2020 à 03:40

À Nantes, la socialiste Johanna Rolland conserve son fauteuil de maire. Après un premier tour mettant en concurrence six femmes, toutes âgées de moins de 50 ans, Johanna Rolland a fait alliance, comme en 2014, avec la tête de liste écologiste. Les voix de la droite et du centre se sont partagées entre la candidate LR Laurence Garnier (27,61%, contre 43,78% en 2014) et la députée LaREM Valérie Oppelt (12,71%).

"Ce soir, près de 60% des Nantais ont accordé leur confiance à la liste Ensemble Nantes en Confiance que je conduisais. Dans un contexte d’abstention forte, ce résultat nous oblige à une mobilisation toujours plus forte au service de tous les Nantaises et de tous les Nantais", a déclaré la maire dans un discours à l'annonce des résultats.

Dans la Cité des Ducs de Bretagne, le taux d'abstention a avoisiné les 69% soit environ 10 points de plus que la moyenne nationale.

