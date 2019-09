publié le 23/09/2019 à 05:17

Des milliers de victimes, 25 prévenus et 7 mois d'audiences. Le procès hors normes du Médiator s'ouvre ce lundi 23 septembre à Paris. Malgré de nombreuses alertes, il a fallu attendre 2009 pour que le traitement soit retiré en France. Prescrit comme coupe-faim, ce médicament anti-diabète a tué 2.100 personnes.

Au total, plus de 4.000 victimes ont porté plainte, selon une expertise judiciaire. Il y a eu des hospitalisations par milliers et plus de 2.000 interventions chirurgicales pour remplacer des valves cardiaques et réaliser des greffes de poumons. Pour beaucoup de malades aujourd'hui, le quotidien n'est plus le même : essoufflement, fatigue extrême, renoncement à des activités sportives voire impossibilité de travailler.

Selon les médecins, les victimes du Mediator les plus gravement touchées ont une espérance de vie divisée par deux.

