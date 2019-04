publié le 10/04/2019 à 00:47

Une indemnisation record. Selon le journal le Parisien, les laboratoires Servier ont déjà versé près de 116 millions d'euros à quelques 3600 malades, à la suite de problèmes cardiaques consécutifs à la prise du Mediator. Ce médicament anti-diabétique, retiré de la vente en 2009 après avoir été prescrit pendant plus de 30 ans en France, et largement utilisé comme coupe-faim.



Au final, la note pour le laboratoire pharmaceutique pourrait avoisiner les 141 millions d'euros. Les patients concernés auraient ainsi touché entre quelques milliers d'euros et un million. Des indemnités colossales versées avant même la tenue du procès pénal prévu à partir du 23 septembre prochain.



"Nous avons pris, dès 2011, l’engagement d’indemniser les victimes, sans attendre l’issue des procédures en justice", reconnaît Laurent Boussu, responsable de la cellule d’indemnisation, interrogé par le Parisien.

Procès pénal le 23 septembre

Mais l'addition pour Servier pourrait encore s'alourdir en cas de condamnation pénale. Renvoyé en correctionnelle pour "tromperie", "escroquerie" et "homicide et blessures involontaires", le laboratoire pharmaceutique, qui pèse plusieurs milliards d'euros, pourrait encore être contraint de verser des centaines de millions d'euros aux caisses d'assurance maladies, en guise du préjudice subi.