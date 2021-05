publié le 24/05/2021 à 05:40

Une immense joie, ce dimanche 23 mai. Les supporters lillois, en dépit du couvre-feu, ont envahi la Grand-place et ses alentours, à Lille, pour fêter le sacre du LOSC, désormais Champion de France, dix ans après son dernier titre. Avec 2-1, Lille repasse au classement final et termine devant le PSG.

Avant les festivités, les joueurs étaient tombés dans les bras des uns et des autres, sur la pelouse, pour savourer chaque instant de cette victoire face à Angers. "Je réalise pas trop, je suis en train de décompresser, la journée a été longue et il fallait ne pas trop montrer d'émotion. [...] Il n'y avait qu'un objectif, c'était l'emporter, et encore une fois à l'extérieur, ce merveilleux groupe est arrivé à le faire. Et c'était une soirée incroyable", a réagi Christophe Galtier, l'entraîneur, au micro de RTL.

C'est le quatrième titre pour l'histoire de ce club, dont l'avion des joueurs vient d'atterrir à Lille, pour le grand bonheur des supporters.

