Ligue 1 : explosion de joie à Lille, pour le sacre du Losc, malgré le couvre-feu

publié le 24/05/2021 à 01:30

"Il faut fêter ça, c'est un moment où on peut enfin se rassembler." Après avoir été empêchés d'atteindre la Grand-place par un important barrage policier, plusieurs groupes de supporteurs lillois ont finalement réussi à rejoindre ses abords, ce dimanche 23 mai, après la victoire du Losc face à Angers.

Au passage, ils ont agité une multitude d'écharpes et de drapeaux aux couleurs de leur équipe ; le tout baigné d'un halo rouge de fumigènes et sous les déflagrations de pétards, selon les informations récoltées sur place par un journaliste de l'AFP. "On est les champions! On est les champions!", ou encore, "Qui ne saute pas n'est pas un Lillois!", ont scandé les fêtards.

Se faufilant par une rue adjacente, la foule, qui a grossi peu à peu, a finalement réussi à pénétrer sur la Grand-place, sans entrave policière, en entonnant les chansons "We are the champions" ou encore "Freed from désire", précise l'agence de presse. L'ambiance, bon enfant, a été rythmée par des danses et des feux d'artifice. Même la statue de la "colonne de la déesse" a été parée aux couleurs du Losc. Partout dans les rues lilloises, les automobiliste ont pris part à la fête en klaxonnant.

"Pour toute la France, c'est un message d'espoir"

"Cela fait dix ans qu'on attendait ça [...] le contexte est particulier mais on fait avec, il faut fêter ça, c'est un moment où on peut enfin se rassembler ça fait du bien ! En tant que jeune, c'était difficile cette année. Là on vit tous là même chose c'est l'éclate", a commenté un supporter, Clément, 22 ans, auprès de l'AFP. "Ce soir c'est une libération", a de son côté exprimé Mateo, un Lillois de 21 ans qui dit suivre le Losc "depuis toujours". Et de poursuivre : "Pour toute la France, c'est un message d'espoir, car certes il y a des investissements à Paris, mais ça prouve que n'importe quel club peut le faire. Au delà de Lille, ça montre qu'il suffit pas d'avoir de l'argent pour gagner et que le sport l'emporte".

Martine Aubry, maire de Lille, a rédigé un communiqué dans lequel elle appelle à la prudence, au vu de la crise du Covid-19. "Nous avons tous envie de fêter ce quatrième titre de Champion de France et nous savons que nous devons rester responsables dans le contexte sanitaire actuel. Pour ces raisons et pour la sécurité de tous, je rappelle que l'accès à la Grand-Place sera limité en nombre ce dimanche soir."

Les joueurs bientôt au contact du public

L'édile socialiste a ensuite poursuivi en ces termes : "C'est incontestablement la meilleure équipe de Ligue 1 qui a gagné, la meilleure car la plus cohérente et la plus complète à toutes les lignes de jeu. [...] C'est aussi la victoire de l'humilité, celle d'une équipe qui n'a jamais transigé sur ses valeurs de solidarité et de combativité".

Ce lundi 24 mai, au cours de l'après-midi, "toute l'équipe viendra à la rencontre du public pour partager le formidable cadeau qu'elle nous offre", à bord d'un bus à impériale qui parcourra le centre sur un parcours "autorisé par la Préfecture", a par ailleurs annoncé l'élue locale.