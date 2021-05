Ligue 1 : 18e, Nantes ira jouer le barrage contre Toulouse pour le maintien

publié le 23/05/2021 à 23:09

Six équipes, entre la 13e et la 18e place n'étaient mathématiquement pas sauvées avant la dernière journée de Ligue 1 qui s'est déroulée ce dimanche 23 mai. Battu contre Montpellier (1-2), c'est finalement Nantes qui termine 18e avec 40 points à l'issue de cette 38e journée qui a entériné le sacre du Losc.

Le suspense a pourtant bien duré ! C'est un but d'Andy Delort à 15 minutes de la fin du match qui a envoyé les Nantais en barrage. Brest peut donc remercier Andy Delort, qui lui assure le maintien. Les Bretons terminent 17es avec 41 points malgré la défaite de dimanche soir face au PSG (0-2). De son côté, Lorient, longtemps barragiste virtuel, a trouvé son salut grâce à une égalisation de Trevoh Chalobah peu avant l'heure de jeu face à Strasbourg. Grace à ce match nul (1-1), les Merlus finissent à la 16e place avec 42 points.

Le FC Nantes, en pleine crise cette saison avec 4 entraineurs différents et la grogne des supporters qui réclament le départ du président du club Waldemar Kita, se voit donc menacé d'une descente en Ligue 2. En Ligue 1 depuis 2013, les Canaris iront disputer une double confrontation face à Toulouse, le 27 et 30 mai prochain pour se maintenir en Ligue 1. Dijon et Nîmes ont pour leur part déjà été relégués.