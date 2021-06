Euro 2021 : combien de changements chez les Bleus face au Portugal ?

Comment aller chercher un bon résultat et peaufiner les automatismes tout en ménageant les corps fatigués ? Voilà le dilemme auquel sont confrontés Didier Deschamps et son staff avant le troisième et dernier match de poules des Bleus face au Portugal, mercredi 23 juin (21h) à Budapest.

S'ils sont déjà officiellement qualifiés pour les 8es de finale sans avoir eu à jouer, les Français sont désormais tournés vers la 1re place du groupe F, qu'ils occupent après deux rencontres en dépit de leur match nul (1-1) face à la Hongrie. Un succès sur la sélection de Cristiano Ronaldo suffira à la conserver.

Le sélectionneur souhaite continuer à roder son trio offensif Kylian Mbappé-Antoine Griezman-Karim Benzema, si possible voire le premier et le dernier cité débloquer leur compteur but. Il ne souhaite pas non plus trop bouleverser son milieu de terrain. N'Golo Kanté et Paul Pogba devraient enchaîner. Seul Corentin Tolisso parait en mesure de bousculer, un peu, la hiérarchie et de suppléer Adrien Rabiot.

Koundé à la place de Pavard ?

En défense, Benjamin Pavard, en difficulté depuis le début de la compétition au poste de latéral droit, sent la menace Jules Koundé poindre derrière son épaule. À gauche, Lucas Hernandez devrait reprendre sa place, Lucas Digne n'ayant pas suffisamment convaincu contre la Hongrie. Mais c'est seulement mardi 22 juin dans la soirée, après le dernier entrainement, que Deschamps fera ses choix.

"J'attendrai pour voir la récupération des uns et des autres, a expliqué le sélectionneur dans un document RTL/M6. Ce ne sera pas une sanction ou quoi que ce soit. J'aurais pu faire d'autres changements aussi sur le deuxième match. Là je vais bien réfléchir, en faisant en sorte d'avoir tous les éléments. Oui, il y aura du monde dans ma tête".

Seule certitude, l'absence désormais définitive pour l'Euro de Ousmane Dembélé, blessé, ce qui devrait permettre à Kingsley Coman d'entrer en cours de jeu. L'attaquant du Bayern Munich s'est montré volontaire, saignant, lors des dernières séances d'entrainement.