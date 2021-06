Jura : la fonderie MBF Alu de Saint-Claude placée en liquidation judiciaire

Le tribunal de commerce de Dijon a prononcé ce mardi 22 juin la liquidation judiciaire pour la fonderie MBF Aluminium, basée à Saint-Claude dans le Jura. L’usine va donc fermer, et 282 salariés, dont la moyenne d'âge est de 50 ans, vont perdre leur emploi.

La fonderie MBF Aluminium, née au sortir de la dernière guerre et spécialisée dans la fabrication des carters de moteurs et des éléments de boîtes de vitesses, avait été placée en redressement judiciaire le 4 novembre dernier, après deux dépôts de bilan en 2015 et 2017. Elle était le plus gros employeur de Saint-Claude.

À la sortie du tribunal, beaucoup de pleurs et quelques heurts. Le délégué syndical CGT Nail Yalcin notamment a annoncé la nouvelle en larmes à la sortie de la salle d'audience, rapporte France Bleu Besançon. La veille, quelque 70 salariés s’étaient rendus à Paris pour obtenir le soutien du ministère de l’Économie sur le sujet. D’après France 3, ils étaient sortis déçus de leur rencontre avec un représentant du ministère.

Le sort de la fonderie MBF Aluminium était devenu un enjeu de l’élection régionale, la présidente sortante de la région Bourgogne-Franche-Comté, Marie-Guite Dufay, ayant émis le souhait de monter au capital de MBF à travers un montage public-privé. Elle avait demandé pour ce faire l'accompagnement de l'État.

Mais selon la socialiste, l’État avait refusé de suivre l'unique offre de reprise de l'entrepreneur Michaël Azoulay, qui proposait de conserver 210 salariés et la possibilité pour ces derniers de monter au capital jusqu'à 21%. Bercy avait évoqué un "passif fiscal" de l'entrepreneur et le refus de Renault de travailler avec lui.