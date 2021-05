publié le 11/05/2021 à 08:15

Dans le Morbihan, les 150 salariés de la Fonderie de Bretagne ont réussi à empêcher hier la tenue d'un CSE qui devait acter la vente de leur usine. Cela fait trois semaines qu'ils sont mobilisés pour obtenir le maintien du site dans le groupe Renault et ils n'ont pas l'intention de lâcher.

"Il y a des gens qui sont au pouvoir, qui passent des messages sur la réindustrialisation, sur le fait d'arrêter la délocalisation, il est grand temps que ce soient des actes et plus des paroles", demande Maël Le Goff, secrétaire général de la CGT de l'usine. "Jusqu'au ministère de l'Économie, on a vu tout le monde, toutes les personnes qui pouvaient influencer le dossier et pour l'instant ça ne bouge pas".

"On sait par quoi il faut passer pour avoir un avenir et si on lâche on n'aura pas d'avenir", poursuit Maël Le Goff. "Nous, on n'a pas envie de mourir, donc on a toujours de l'espoir", conclut-il.

