Le gouvernement a renoncé au panier inflation, trop difficile à mettre en œuvre, mais l'idée d'un chèque alimentaire refait surface. Celle-ci est portée par la FNSEA, le principal syndicat agricole. Sa présidente, Christiane Lambert, doit en parler ce mercredi 22 février à Emmanuel Macron, qu'il verra à l'Élysée à quelques jours du début du Salon de l'agriculture. Ce chèque serait réservé aux ménages les plus modestes.

Cette initiative serait aussi un moyen de soutenir les agriculteurs français, sur le même principe que le chèque vacances ou le chèque énergie. Ce chèque alimentation donnerait droit à acheter chaque année par exemple 100 euros de produits alimentaires. "On a travaillé pour faire une proposition clé en main. On reste persuadé que c'est la meilleure formule", assure Christiane Lambert. Plus de deux millions de Français précaires pourraient y avoir droit. "Notre idée, c'est de dire : 'Aidons ceux qui sont précaires'. On a l'outil pour le faire et pour cibler les personnes comme on a pu repérer qui étaient les ayant droit pour le chèque vacances".

Le gouvernement avait abandonné cette idée, ne sachant pas comment choisir les produits éligibles. Christiane Lambert propose une système flash code sur les téléphones pour simplifier les choses à la caisse du supermarché. Seuls les fruits et légumes français, par exemple, seraient alors concernés.

