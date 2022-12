L'inquiétude s'installe chez les agriculteurs, qui espèrent un geste sur leurs retraites, plus basses que la moyenne nationale. Les chefs d'exploitation perçoivent 1.150 euros brut mensuels contre 1.500 euros brut pour le reste de la population. Une proposition de loi LR est débattue ce jeudi 1er décembre à l'Assemblée et elle a des chances d'être adoptée. Celle-ci prévoit de prendre compte des meilleures années pour calculer les pensions.

La loi prévoit de calculer les retraites des non salariés agricoles sur les 25 meilleures années, comme dans le régime général, et plus sur l'intégralité de leur carrière. Cela concernerait près de 500.000 chefs d'exploitation pour un gain de plusieurs centaines d'euros par mois, selon les calculs du député LR Julien Dive. "On est sur une portion qui pourrait être de 200 à 300 euros de plus par mois, ce qui est énorme pour des retraites qui sont autour de 800 euros par mois. Sachant que ce sont des acteurs, on a calculé, qui ont une amplitude de travail bien plus élevée que la moyenne des Français au régime général".

Le texte vise aussi à parler aux territoires ruraux que la droite a perdus au profit du RN lors des dernières législatives. Il a de fortes chances d'être adoptées à l'Assemblée. Le projet de loi fait l'unanimité sur les bancs de l'opposition. La majorité était contre mais a changé d'avis tout récemment. "Nous ne voulions pas apparaître comme ceux qui allaient voter contre cette loi, donc nous avons demandé au gouvernement de déployer des efforts pour arriver à un compromis", confie Didier Le Gac, député Renaissance.

Les Républicains devraient ensuite entamer une course de vitesse pour faire adopter le texte au Sénat avant l'arrivée de la grande réforme des retraites au Parlement, en janvier, qui pourrait détricoter cette proposition de loi.

