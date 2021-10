Les infos de 5h - Hommage à Samuel Paty : les précisions de Blanquer sur son déroulement

Dans une semaine, vendredi 15 octobre précisément, les établissements scolaires rendront hommage à Samuel Paty, enseignant tué par un terroriste près de son collège 16 octobre de l'année dernière. Samuel Paty avait montré des caricatures de Mahomet à ses élèves dans le cadre d'un cours.

Jean-Michel Blanquer, au micro de RTL, assure qu'un hommage sera d'abord rendu au ministère de l'Éducation nationale. "Dans l'entrée du ministère, il y aura une plaque en hommage à Samuel Paty", précise-t-il. Pour ce qui est des hommages dans les écoles et collèges et lycées, les modalités peuvent varier. "Cela peut passer par une minute de silence, mais aussi par un cours sur ce qu'il y a derrière" l'assassinat du professeur.

Les enseignants devront alors mettre l'accent sur "l'importance de la liberté, l'importance du rôle et du respect des professeurs dans notre société. Comme toujours quand il y a un événement tragique comme celui-ci, on doit montrer que nous sommes capables de résilience, de montrer collectivement que les forces de vie sont plus fortes que les forces de morts", a affirmé Jean-Michel Blanquer.

À écouter également dans ce journal

Football - Des Bleus passés par toutes les couleurs hier soir. Face à la Belgique en demi-finale de la Ligue des Nations, l'équipe de France s'est finalement imposé 3-2. Menés 2-0 en 1re mi-temps, ils ont su renverser la tendance dans les derniers instants, grâce aux buts de Benzema et Hernandez et au penalty de Mbappé.

Agressions sexuelles - C'est l'une des plus prestigieuses écoles d'ingénieur en France, son nom est désormais associé à un scandale sexuel sans précédent. CentralSupélec aurait été le théâtre d'une centaine d'agressions sexuelles et de viols entre élèves lors de la dernière année. Ces informations ont été révélées par un appel à témoins lancé en ligne. Le directeur se dit sidéré par ce qu'il dit "découvrir".



RER - "Nous ne pouvons plus payer". Valérie Pécresse, candidate à la présidentielle et toujours présidente de la région Île-de-France, monte au créneau pour dénoncer le surcoût du chantier du RER E qui doit relier par un tunnel La Défense à Paris. Il était estimé à un peu moins de 4 milliards d'euros, ce sera finalement 5,4 milliards.